Anche LinkedIn punta tutto sui podcast: annunciati 12 nuovi programmi

LinkedIn punta sui podcast. Il social network per professionisti di Microsoft ha annunciato una nuova piattaforma. Si chiama LinkedIn Podcast Network.

Microsoft ha già annunciato la produzione di diversi podcast originali. Tra le altre cose, il nuovo LinkedIn Podcast Network ospiterà contenuti dedicati alla tecnologia, alla salute mentale, oltre che al lavoro (dalla gestione dello stress a come avere successo durante i colloqui).

The Start-Up of You è uno dei podcast già annunciati da LinkedIn. Sarà condotto da Reid Hoffman, co-fondatore del social network.

Un’intera redazione interna seguirà lo sviluppo del progetto. Tuttavia la nuova piattaforma ospiterà anche i contenuti di alcuni professionisti esterni a LinkedIn.

Non solo podcast: verranno offerti anche altri contenuti, come newsletter, articoli, dirette streaming e video.

Il catalogo del LinkedIn Podcast Network include già 12 diversi programmi. Quattro sono creati dalla redazione interna di LinkedIn, mentre altri otto sono creati in collaborazione con diverse personalità del mondo del lavoro delle imprese. I podcast verranno distribuiti anche sulle piattaforme rivali, come Spotify.