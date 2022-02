Anche Google inizia ad abbassare la guardia sul Covid-19 in alcuni territori

Dopo che Apple ha avviato delle procedure per rendere alcune norme del Covid-19 non più effettive nei propri Apple Store, almeno per quel che concerne i clienti, come approfondito in questo articolo, adesso anche Google ha deciso di abbassare la guardia e di lasciar stare alcuni requisiti per i propri dipendenti.

La compagnia, come riporta CNBC, ha infatti confermato che in alcuni territori degli Stati Uniti non sarà più richiesta la vaccinazione, come primo passo per riportare i dipendenti negli uffici, almeno per un totale di 3 giorni a settimana, al fine di portare avanti i lavori in maniera decisamente più facile.

Il tutto avviene per via del fatto che, anche se solo in parte, in determinate parti del mondo la situazione della pandemia sta migliorando a vista d’occhio, seppur la compagnia non abbia confermato molti dettagli sulla situazione e su questo improvviso cambio di rotta.

Come informazione bonus è stato svelato che in alcuni uffici si parlerà anche di piacevoli iniziative, come quelle degli spazi informali e dei messaggi, che hanno sempre reso noti in positivo gli edifici della compagnia, seppur in seguito il tutto sia stato purtroppo sospeso.