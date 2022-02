Xiaomi 12 Lite sembra realtà, trapelano le prime immagini

Dopo che Xiaomi ha annunciato in via ufficiale la sua serie 12, la quale purtroppo non ha ancora avuto modo di giungere in Italia, sembra che i lavori non siano finiti, e che anzi almeno un altro dispositivo entrerà a far parte di questa, migliorando la lineup al fine di renderla maggiormente versatile per una fascia sempre più grande dell’utenza. Parliamo nello specifico del già chiacchierato da tempo Xiaomi 12 Lite, il quale è stato approfondito sulle pagine di GizChina grazie a una prima foto emersa.

Si parla di un nuovo dispositivo che dovrebbe essere rilasciato nel corso di quest’anno, che come potete vedere dalla foto presente in copertina all’articolo, sarebbe all’effettivo particolarmente simile a quanto visto con i modelli principali. Tuttavia, pare che avremo a che fare con cornici maggiormente sottili, mentre la fotocamera sembra invece restare invariata al centro dello schermo. Immaginando che il tutto venga finalizzato da parte del colosso nel giro di non troppo tempo, è facile pensare che avremo a che fare con un nuovo flagship.

A quanto pare, lo smartphone avrà uno schermo da 6,55 pollici pronto a sfruttare la tecnologia OLED, con 120 Hz di refresh rate e risoluzione di 2400×1800 pixel, assieme a un SoC Snapdragon 778G+ all’interno e un sensore per le impronte digitali posto sotto al pannello. Avremmo in tal caso a che fare con un gioiellino di sicuro non con poche potenzialità, che non eguaglierebbe per gli Snapdragon 8 Gen 1 scelti da parte del colosso cinese per la serie principale.

A quanto pare, verrà utilizzata la MIUI 13 basata su Android 12, oltre che inseriti tre speaker principali. Stando a quanto anticipato, vedremo il telefono arrivare nel corso del mese di marzo, e di conseguenza pare che un annuncio nel giro di non molto tempo sia alquanto probabile. Nonostante non ci sia al momento alcun tipo di data suggerita, non è da escludere che il dispositivo si trovi a svelarsi nel corso dell’imminente Mobile World Congress 2022.