Windows 12: i primi rumor anticipano l’esistenza del nuovo sistema operativo

Si parlava qualche anno a dietro di come Windows 10 sarebbe dovuto all’effettivo essere noto come l’ “ultimo” sistema operativo di Microsoft, seppur qualcosa sia andato storto. Infatti, più che continuare ad aggiornare il suo OS all’infinito come anticipato, il colosso ha deciso di rilasciare Windows 11 nel mese di ottobre 2021. Ancora una volta, quando pensavamo che il tutto fosse finito, sembra che l’utenza si sia sbagliata di grossa, e che Windows 11 non avrà modo di essere il vero OS finale del colosso di Redmond.

Si parla nello specifico dei primi rumor riguardanti Windows 12, riportati sulle pagine di Computerbase. Abbiamo a che fare nello specifico dell’inizio dei lavori su quello che è noto come un nuovo sistema operativo della compagnia, seppur ci sia da confermare che non si parla ancora del numero 12, e che di conseguenza, nel caso in cui fosse davvero sicura del suo prossimo risultato, Microsoft potrebbe chiamare il suo prossimo gioiellino semplicemente Windows.

C’è da dire che il post originale, seppur ripreso sulle pagine di PCGamer e riportato come detto da Computerbase, è stato messo offline, visto che a quanto pare non è stato ben gradito da Microsoft. Ovviamente, in qualunque caso la compagnia non sarebbe felice nel vedere questo tipo di report arrivare, sia nel caso in cui fossero falsi e stessero sminuendo le potenzialità a lungo termine di Windows 11, sia nel caso si parlasse di grosse anticipazioni arrivate fin troppo precocemente.

Ovviamente, è bene prendere il tutto con le pinze, dato che non abbiamo ancora avuto alcun tipo di conferma ufficiale in merito alla questione, e che l’inizio dei lavori non dovrebbe neanche sottolineare l’esistenza di Windows 12, dato che – anche prendendo la notizia come vera – potremmo avere a che fare con un progetto di altro tipo. Staremo a vedere se novità sulla situazione spunteranno nel corso dei prossimi mesi.