Wild Cards: la serie di George R.R. Martin verrà adattata a fumetti dalla Marvel

23—Feb—2022 / 9:58 AM

George R.R. Martin si prepara per un altro adattamento di una sua opera: stiamo parlando della serie di romanzi e racconti intitolati Wild Cards, che diventeranno dei nuovi fumetti curati e prodotti dalla Marvel. Le storie di Wild Cards hanno visto Martin coordinare un gruppo di scrittori che sono stati supportati anche da Melinda Snodgrass. Per chi non conoscesse Wild Cards si tratta di un universo narrativo di genere supereroistico.

Il primo adattamento Marvel di Wild Cards sarà dedicato al romanzo scritto dallo stesso George R.R. Martin intitolato Wild Cards – L’origine, e la miniserie sarà intitolata The Drawing of Cards. A lavorarci saranno Paul Cornell e Mike Hawthorne. Questa è una prima immagine del progetto.

Altre storie Wild Cards che la Marvel intende realizzare comprendono anche autori come Harold Waldrop e Roger Zelazny. Al centro dell’universo di Wild Cards c’è un mondo sconvolto dall’arrivo di un virus alieno, capace di trasformare delle persone comuni in supereroi.

L’universo di Wild Cards è composto da 25 romanzi, venti racconti, e ben 40 autori che hanno contribuito a plasmarlo. E c’è da sottolineare che la Marvel ha già lavorato in passato a degli adattamenti di Wild Cards, nel 1990 grazie al marchio Epic. Lo stesso Martin ha dichiarato sull’adattamento a fumetti della sua opera:

Posso dire che è un onore ed un piacere che un colosso come la Marvel adatti le storie di Wild Cards.

Il primo albo di Wild Cards: The Drawing of Cards sarà disponibile dall’1 giugno.