Upload 2: il trailer della seconda stagione del serial Prime Video

A chi manca Lakeview? Segnatevi la data, perché dall’11 marzo arriva Upload 2, seconda stagione della commedia sci-fi ideata da Greg Daniels, già sceneggiatore di serie come The Office e Parks and Recreation.

Ambientato in un mondo futuribile in cui è tutto automatizzato e, volendo, è possibile “vivere” una seconda vita dopo la morte come avatar in un mondo virtuale, la seconda stagione vede il protagonista Nathan a un crocevia sentimentale, diviso tra Nora e la sua ex Ingrid, appena arrivata a Lakeview.

Nel cast dello show troviamo Robbie Amell (Nathan), Andy Allo (Nora), Kevin Bigley (Luke), Allegra Edwards (Ingrid), Zainab Johnson (Aleesha), Owen Daniels (A.I. Guy), Josh Banday (Ivan) e Andrea Rosen (Lucy).

