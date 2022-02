Star Wars: Ian McDiarmid possibilista sul suo futuro ritorno come Palpatine

Ian McDiarmid ha parlato della possibilità di tornare a interpretare in futuro il personaggio di Palpatine nel franchise di Star Wars.

Ian McDiarmid, l’interprete di Palpatine nella saga cinematografica di Star Wars, si è espresso di recente sulla possibilità di ritornare a vestire i panni del personaggio in futuro nel franchise. Parlando a Metro l’attore è stato possibilista a riguardo.

Ecco cosa ha dichiarato:

Devo accettare il fatto che grazie alla mia ingrata nipote Rey la mia scomparsa è stata definitiva. Ma Darth Veder sarà presente nella serie TV dedicata a Obi-Wan Kenobi, perciò credo non sia impossibile che prima o poi il suo mentore possa uscire fuori dall’ombra.

Ricordiamo che Ian McDiarmid ha fatto il suo esordio nella saga di Star Wars con il film La Minaccia Fantasma, ed è comparso successivamente anche in L’Attacco dei Cloni ed in La Vendetta dei Sith. Ma, la grande rivelazione sulle origini di Rey, ha portato il suo Palpatine a comparire anche in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

L’interprete ha citato la serie TV dedicata a Obi-Wan Kenobi che farà il suo esordio a maggio sulla piattaforma streaming Disney+. Ricordiamo che legati a Star Wars sono usciti anche i telefilm The Mandalorian e The Book of Boba Fett.