Nier: Automata, l’anime è stato ufficialmente annunciato con un teaser trailer

Si vociferava da un po’ che uno dei videogiochi di culto di Yoko Taro, Nier: Automata, sarebbe stato trasposto in animazione: scopriamo oggi, tramite un teaser trailer, che il rumor era fondato, e che presto una serie animata verrà resa disponibile.

I dettagli in merito, purtroppo, sono molto scarsi: il teaser mostra ondate di parole in giapponese apparentemente casuali, con un’unica citazione bilingue (in inglese e giapponese) che tradotta afferma “Siamo perpetualmente intrappolati in una spirale senza fine di vita e morte“, mostrando la protagonista 2B di spalle e il sottotitolo “TV Animation Project” che perlomeno circoscrive il fatto che la serie è stata pensata per la televisione e le piattaforme streaming, senza tuttavia dare informazioni troppo specifiche in merito a possibile data d’uscita e piattaforma di fruizione…

Un messaggio sul sito ufficiale celebra l’annuncio rimarcando il fatto che è stato lanciato a cinque anni esatti dall’uscita del videogioco, e riportando una sinossi dello stesso: possiamo dunque immaginare che la trama ripercorrerà quella del gioco e non sarà un prequel o uno spin-off.

L’Action RPG realizzato da PlatinumGames e pubblicato da Square Enix è un sequel di Nier (di cui è uscito, poco tempo fa, un remake, Nier Replicant) a sua volta spin-off della serie Drakengard.

NieR: Automata narra la storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro accanita battaglia per la riconquista di un mondo distopico governato da intelligenze artificiali e ora invaso da potenti biomacchine, che hanno obbligato l’umanità alla fuga. In un ultimo sforzo per riprendersi il pianeta e annientare gli invasori, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi-soldato. Ora sul pianeta infuria una guerra tra macchine e androidi… una guerra che presto porterà a galla la verità su questo mondo.

