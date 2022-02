Joe vs Carole: la nuova featurette della serie ci porta dietro le quinte della faida

La faida tra Joe Exotic e Carole Baskin diventa una serie per Peacock, Joe vs Carole, ed ecco una nuova featurette col cast, dietro le quinte, per chiarirne le basi.

Non solo Tiger King su Netflix: l’incredibile storia di Joe Exotic e dei “rivali” nel mondo degli animali feroci tenuti in cattività ha acquisito così tanta popolarità da diventare ora anche una serie tv per Peacock, in arrivo il 3 marzo: Joe vs Carole. Il cast e i produttori della serie raccontano ora come sono passati dalla storia vera allo show televisivo.

La serie vede protagonisti John Cameron Mitchell e Kate McKinnon nei ruoli principali, con Kyle MacLachlan in quello di Howard Baskin, marito di Carole.

Non sappiamo quanto la serie seguirà gli iter lavorativi, sentimentali e giudiziari del Tiger King e quanto tenterà a romanzare ulteriormente una storia già di per sé larger-than-life, ma possiamo farci un’idea preliminare di quello che ci aspetta grazie alla sinossi ufficiale, che sembra ricalcare, più o meno, la realtà, basandosi sul podcast del 2019 Joe Exotic: Tiger King di Robert Moor:

La serie si incentra su Carole Baskin, un’amante dei grandi felini, che scopre che il “collega” Joe “Exotic” Schreibvogel alleva e usa le sue tigri per profitto. Intenzionata a fargli chiudere l’attività, scatena una rivalità che spingerà Exotic a cercare di esporre il passato poco limpido dell’attivista rivale.

Questi gli interpreti del telefilm, che vede in primo piano Kate McKinnon nel ruolo dell’acerrima “rivale” in affari Carole Baskin e in più, nei rispettivi ruoli, Brian Van Holt/John Reinke, Nat Wolff/Travis Maldonado, Sam Keeley/John Finlay, Kyle MacLachlan/Howard Baskin, Lex Mayson/Saff, Dean Winters/Jeff Lowe e William Fichtner/Rick Kirkham.

Leggi anche: