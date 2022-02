Aziz Ansari dirigerà e sarà il protagonista di un film con Bill Murray

Grazie a Searchlight Pictures Aziz Ansari è pronto a fare il suo debutto come regista, in un lungometraggio comico drammatico di cui sarà anche il protagonista e che lo vedrà lavorare al fianco dell’iconico Bill Murray. A scrivere la sceneggiatura del progetto sarà lo stesso Aziz Ansari, mentre Taylor Friedman e Cameron Chidsey supervisioneranno il film, e Youree Henley supporterà Ansari nella produzione.

Il film con Aziz Ansari e Bill Murray sarà basato sul libro Being Mortal: Medicine and What Matters in the End, che racconta la vera storia dell’autore Atul Gawande. Il protagonista cerca di trasmettere ad i suoi pazienti il potere della medicina, soprattutto rivolgendosi a coloro che sono nella fase terminale. I metodi di Gawande vogliono aiutare i pazienti che sono arrivati alla fine del loro percorso di vita, supportandoli nel momento più delicato.

David Greenbaum e Matthew Greenfield di Searchlight hanno dichiarato in uno stato:

Siamo entusiasti di poter lavorare con un personaggio talentuoso come Aziz Ansari, un artista dotato di grande humor e pathos. E non vediamo l’ora di poter collaborare ancora una volta con il geniale Bill Murray.

Secondo quanto riportato da Collider il film uscirà nel 2023.