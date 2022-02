Apple Store: niente più obbligo delle mascherine in diversi stati

Mentre la situazione dell'Italia riguardante il Covid non è fra le migliori, arrivano delle notizie particolarmente piacevoli in tal senso dal resto del mondo.

Apple ha da poco confermato una notizia che di sicuro risulterà particolarmente piacevole in molti stati in tutto il mondo, fra cui nello specifico Ohio, Kansas, Kentucky, North Carolina e Georgia in America, con anche altri nomi importanti, come riportato da Bloomberg e ripreso sulle pagine di The Verge.

Abbiamo a che fare con un obbligo che viene meno per quel che concerne i clienti, con i dipendenti della compagnia che infatti, vista la situazione ancora tutt’altro che tranquilla, dovranno continuare a mettere come di consueto la mascherina.

Seppur si tratti di un rischio per quel che riguarda la sicurezza, dato che il virus del Covid non è di certo estinto, c’è da dire che i clienti avranno di sicuro modo di tirare un sospiro di sollievo nel poter visitare dei negozi senza quest’obbligo, che ormai da molteplici anni è purtroppo entrato a forza nelle vite degli utenti in tutto il mondo.

Va sottolineato che in base al negozio la compagnia ha pensato a delle politiche diverse, con il sito ufficiale che indica ancora in alcuni casi la voce “richiesta” per la mascherina, ma per alcune location si accontenta solamente di un “raccomandata” e “opzionale“. Staremo a vedere quando la situazione migliorerà, si spera nel giro di non troppo tempo, anche in Italia e la compagnia avrà modo di portare avanti queste politiche anche nel nostro paese.