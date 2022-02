2K svilupperà in esclusiva i prossimi videogiochi ambientati nel mondo della LEGO

Secondo fonti attendibili, 2K ha acquistato in esclusiva i diritti sui prossimi videogiochi della LEGO. Già in cantiere un videogioco di calcio.

Secondo diversi insider, il colosso del gaming 2K ha acquistato i diritti per produrre in esclusiva i prossimi videogiochi ambientati nell’universo della LEGO. Secondo la fonte, 2K starebbe già lavorando ad alcuni grossi giochi AAA, inclusi tre giochi sportivi.

Una bella rivoluzione rispetto ai giochi della LEGO usciti fino ad oggi, quasi tutti connessi a famosi franchise del cinema come Star Wars e Batman.

Si parla di un gioco di calcio, affidato allo studio Sumo Digital, che potrebbe uscire in vista dei mondiali del Qatar. Poi, nel 2023, sarà il turno di un racing gaming sviluppato da Visual Concept. Quest’ultimo sarebbe un titolo open world, concettualmente non troppo distante dalla saga di Forza Horizon — con l’ovvia differenza che tutte le vetture sono realizzate in mattoncini.

Ci sarebbe poi anche un terzo gioco, più misterioso, che sarebbe dedicato ad un franchise sportivo famoso. Insomma, 2K, già dietro alle popolari saghe videoludiche di NBA 2K e WWE 2K, potrebbe mettere a disposizione il suo know how nel campo dei titoli sportivi, declinandolo in una veste completamente inedita e in linea con l’immaginario creato negli anni dalla LEGO.

Di certo sembra esserci che in futuro tutti i giochi della LEGO saranno affidati a 2K, e non più da TT Games e Warner Bros, che avevano sviluppato i giochi precedenti.