Vuole togliere internet ai figli, ma finisce per mandare offline un’intera città

Un padre voleva togliere internet ai figli per disintossicarli dai social. Per farlo ha utilizzato un potente jammer che ha sabotato le reti di un'intera città.

Voleva togliere internet ai suoi figli per punizione, ha finito per mandare offline un intero paese. L’episodio incredibile è successo a Messanges, un un paesino francese di appena 1.000 anime.

Per un’intera settimana, i residenti di Messanges non hanno potuto collegarsi ad internet durante la notte. Da mezzanotte fino alle tre di mattina semplicemente internet non funzionava. E non solo internet: anche le chiamate da smartphone davano problemi.

I continui disservizi sono passati praticamente inosservati: il piccolo paesino non ha una popolazione particolarmente giovane e la maggior parte dei residenti alle tre di mattina dorme già profondamente da diverse ore. I continui blackout di rete, tuttavia, non sono sfuggiti all’ANFR, l’agenzia francese che si occupa delle telecomunicazioni.

L’ANFR ha quindi mandato sul posto alcuni ispettori, che hanno immediatamente riconosciuto le cause delle frequenti disconnessioni: la rete era stata sabotata utilizzando un jammer, ossia un apparecchio appositamente progettato per disturbare le frequenze.

Lo ripetiamo: invece di sequestrare ogni apparecchio elettronico dei figli, il padre ha preferito acquistare ed utilizzare un jammer sabotando le infrastrutture di rete di un intero paesello. Una mossa non particolarmente brillante, e infatti ora il responsabile della bravata rischia sanzioni pesanti: si parla come minimo di una multa di 30.000 euro, ma nella peggiore delle ipotesi potrebbe scattare il carcere.

A difesa dello scellerato padre protagonista di questa storia c’è da dire che probabilmente non aveva idea della potenza del dispositivo che aveva acquistato. Il jammer in questione, infatti, era in grado di sabotare non soltanto le reti mobile, ma anche la rete fissa e i Wi-Fi domestici con un raggio d’azione spaventoso (e appunto in grado di inglobare l’intero paesino). L’uomo era convinto di aver isolato da internet solamente la sua casa.

Poco importa, perché per quanto facilmente reperibili online, il solo acquisto di un jammer è proibito dalle leggi francesi.