Redmi K50 Pro: arrivano render e dettagli prima del reveal

In anticipo al reveal dello smartphone Redmi K50 Pro, ecco arrivare render e dettagli in merito al nuovo dispositivo della compagnia.

Avremo modo di scoprire maggiori dettagli in merito ai Redmi K50 Pro nel giro di non troppo tempo, ma un recente report arrivato grazie alla collaborazione di Zoutons e del noto leaker OnLeaks ha anticipato moltissimi dettagli in merito ai gioiellini, come anche dei render dettagliati. Parliamo di dispositivi che come confermato si presenteranno con una fotocamera punch-hole nella parte frontale, oltre che con uno schermo da 6,6 pollici piatto, con un setup di fotocamere sul retro alquanto interessante. Pare cche avremo a che fare con misure di 163,2 x 76,2 x 8,7 mm.

Si tratta di un dispositivo high-end, che dovrebbe riuscire ad accontentare il bacino dell’utenza maggiormente esigente, fra videogiocatori e ambiti lavorativi. Stando a quel che sappiamo, il telefono dovrebbe essere rilasciato intorno alla metà di quest’anno, giungendo su una MIUI basata su Android 12, con all’interno il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e 6 GB di RAM. Potete vedere qui di seguito il Tweet in cui vengono mostrati i dettagli.

Parlando delle ulteriori specifiche anticipate, seppur siamo ancora in attesa di una conferma da parte della compagnia in merito ai vari dettagli, il leak parla di una fotocamera principale da 64 MP, come anche di una batteria da 4.700mAh con supporto all’ottima ricarica rapida da 120 W, tassello particolarmente curato da parte della compagnia cinese. Nonostante i 6 GB di RAM apparentemente fissi, pare che gli utenti avranno modo di scegliere fra una versione da 128 GB di spazio di archiviazione e una da 256 GB, differenti ovviamente per prezzo di vendita.

Staremo quindi a vedere quando la compagnia annuncerà in via ufficiale i dispositivi in questione e le relative specifiche tecniche, confermando se il tutto potrà giungere anche nel nostro paese, o se come avviene per alcuni prodotti resterà all’infuori dell’Europa, almeno in prossimità del lancio.