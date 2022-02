POCO starebbe per lanciare uno smartwatch

Uno dei brand di maggior successo di Xiaomi è sicuramente POCO, che nel corso del tempo si è trovato a riscontrare molto successo fra gli utenti grazie al lancio di diversi telefoni pronti a offrire un rapporto qualità prezzo davvero fuori di testa.

Come recentemente emerso grazie a una certificazione, sembra che al Mobile World Congress 2022 la compagnia si troverà ad avere una bella sorpresa in serbo per gli utenti. Non stiamo parlando dei nuovi telefoni già confermati, di cui abbiamo avuto modo di parlare in questo articolo, ma di un vero e proprio smartwatch, almeno stando alla certificazione EEC.

Purtroppo al momento non ci sono informazioni precise in merito alle potenzialità del dispositivo, ma di sicuro ci troveremo davanti a un dispositivo di fascia media pronto a presentarsi con un prezzo basso, dettaglio che ha caratterizzato tutti i telefoni lanciati sotto il nome di POCO.

Resta il fatto che non è comunque confermato il fatto che la compagnia si troverà a lanciare il prodotto, e che questo avrà il suo spazio nel corso del MWC, visto che potremmo scoprire maggiori dettagli in merito al tutto solamente in seguito in base ai piani del colosso per il nuovo e misterioso smartwatch.