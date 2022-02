Google potrebbe continuare ad aggiornare il Pixel 3, ma ha scelto di non farlo

Secondo Android Police, non c'è nulla che impedisca a Google di rilasciare nuovi aggiornamenti per i Pixel 3. Semplicemente ha scelto di non farlo per convenienza.

Il Google Pixel 3 ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento. Il Pixel 3 è stato presentato nel 2018 e all’epoca Google aveva promesso un supporto di almeno tre anni. La promessa è stata mantenuta e l’azienda non intende estendere la copertura.

Questo significa che i proprietari di Google Pixel 3 e 3 XL non riceveranno futuri update o patch e, sul lungo periodo, l’utilizzo del loro smartphone non sarà più sicuro.

Secondo il sito specializzato Android Police, Google avrebbe tranquillamente potuto aggiornare i Pixel 3 almeno fino all’uscita di Android 13, ma ha consapevolmente scelto di non farlo, probabilmente sperando che chi ha un Pixel 3 decida di acquistare i più recenti Google Pixel 6 o 6 Pro.

Ogni volta che arriva un nuovo aggiornamento siamo sempre molto emozionati per l’introduzione di nuove feature, ma la verità è che la maggior parte degli aggiornamenti di Android non introducono nuove funzionalità, ma in realtà servono per proteggere la tua sicurezza. Le patch rilasciate di mese in mese normalmente non introducono grandi cambiamenti, ma risolvono piccole o grandi vulnerabilità

spiega Ryne Hager sulle pagine di Android Police.

Nel 2018, ricorda Hager, è uscito anche l’iPhone XS, che all’epoca costava 200 dollari in più del Pixel 3 e appena 100 dollari in più del Pixel 3 XL. Morale? L’iPhone XS continuerà a ricevere aggiornamenti e il Pixel 3 no.

Qualcomm ci ha confermato che se Google lo volesse sarebbe ancora perfettamente in grado di rilasciare aggiornamenti specifici per il SoC Snapdragon montato sui Pixel 3 almeno fino all’uscita di Android 13, che al contrario introdurrà dei problemi a livello del kernel. Google, in altre parole, sarebbe perfettamente in grado di continuare a rilasciare patch di sicurezza per il Pixel 3 fino all’uscita di Android 13

continua Android Police. Secondo il sito specializzato, Google in realtà potrebbe anche forzare degli aggiornamenti minori per Android 13 senza dover passare per Qualcomm. Tradotto: Google potrebbe continuare ad aggiornare lo smartphone anche dopo l’uscita di Android 13.