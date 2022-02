Facebook invaso dai Reel, la feature arriva in tutto il mondo

Come confermato in via ufficiale, i Reel di Facebook sono ufficialmente arrivati in tutto il mondo e risultano facilmente accessibili sull'app.

Meta ha deciso di portare il mondo dei Reel su Facebook in maniera abbastanza invasiva, lasciando che gli utenti abbiano modo di interagire con questa tecnologia da ogni parte del mondo. Parliamo di un aggiornamento che ha reso la feature disponibile davvero per tutti, e che permette quindi di avere a che fare con questi brevi video, i quali sono stati presi in considerazione dal colosso e hanno già riscosso successo su Instagram.

Per evitare che la feature possa risultare nascosta, il colosso ha deciso di evidenziare la sua presenza in ogni parte dell’applicazione. Trovate la dichiarazione ufficiale della compagnia arrivata su un post del blog ufficiale e ripresa da 9to5Mac qui di seguito.

Gli utenti spendono su Facebook e Instagram la metà del loro tempo sui social guardando video, e i Reel sono il nostro format maggiormente in crescita fino a ora. Siamo concentrati nel renderli il modo migliore per i creatori di scoprire, connettersi con il loro pubblico e ottenere denaro. Vogliamo anche renderli divertenti e semplici per le persone al fine di permettere loro di trovare contenuti rilevanti e intrattenenti da condividere.

Com’era facile immaginare quindi, la compagnia ha deciso di investire molto sui contenuti brevi, che con il rilascio globale ora avviato non avranno modo di passare inosservati in nessuna parte del mondo, e che vogliono essere anche un buon metodo di guadagno alternativo per chi lavora totalmente – o parzialmente – sui social network di Meta.

Stando a quanto anticipato inoltre, nel corso delle prossime settimane vedremo il debutto della funzionalità che permette di comprare e assegnare Stelle guardando i video al fine di supportare i creatori di contenuti, di sicuro un metodo intelligente per permettere agli utenti di contribuire al successo di questo tipo di format.