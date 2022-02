Tom Cruise: la prima manager parla del suo carattere difficile

Eileen Berlin è stata la prima manager di Tom Cruise, nonché una sorta di madre per l’interprete all’inizio della carriera, e proprio lei, parlando con il Daily Mail, ha raccontato alcuni particolari del carattere di Cruise, rivelando le sue fragilità ed alcuni aspetti difficili del suo modo di essere.

Ecco le parole di Eileen Berlin su Tom Cruise:

Tom è un persona con molte facce, in lui abitano disprezzo, arroganza, frustrazione, fascino e tristezza. Ciò che però non ho mai visto è la felicità. Posso dire che è stato sempre molto ambizioso, e molto determinato nel voler diventare una star, è sempre stato un perfezionista. Io mi imbarazzavo, ma a lui piaceva mostrare il suo corpo, era molto orgoglioso di sé stesso e mirava alla perfezione. Per questo era preoccupato per la sua altezza. Diceva che preferiva scarpe che lo facessero apparire più alto.