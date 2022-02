The Batman: una nuova clip e uno spot con scene inedite

The Batman: Robert Pattinson non vuole essere ricordato come il peggiore interprete del personaggio

The Batman: Robert Pattinson non vuole essere ricordato come il peggiore interprete del personaggio

Twilight: Robert Pattinson stava per essere licenziato per la sua interpretazione troppo emo

Twilight: Robert Pattinson stava per essere licenziato per la sua interpretazione troppo emo