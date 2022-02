Omicidio a Los Angeles: trailer del film Sky Original con Mel Gibson e Charlie Hunnam

In uscita il 7 marzo su Sky Cinema Uno (e in streaming su Now), la nuova action comedy targata Sky Original, con Charlie Hunnam e Mel Gibson protagonisti: Omicidio a Los Angeles (Last Looks, in originale). Vi presentiamo dunque il trailer italiano del film.

Nel cast del film di Tim Kirkby anche Lucy Fry. Questa la sinossi ufficiale:

Charlie Waldo è un poliziotto di Los Angeles, che ha lasciato il servizio e ora vive in solitudine tra i boschi. Alistair Pinch è un attore eccentrico che passa i suoi giorni ubriaco sul set del suo show televisivo. Quando la moglie di Pinch viene trovata morta, lui è il principale sospettato e Waldo viene convinto a rientrare in servizio per indagare sull’accaduto.

