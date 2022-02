Britney Spears ha siglato un accordo da 15 milioni per un libro sulla sua storia

Dopo che qualche giorno fa è stato rivelato che Elliot Page pubblicherà un’autobiografia dopo aver firmato un accordo da tre milioni di dollari, Page Six del New York Post ha riportato che anche Britney Spears pubblicherà un libro, grazie ad un accordo siglato con la casa editrice Simon & Schuster da 15 milioni di dollari.

L’accordo per la pubblicazione del libro di Britney Spears arriva alcuni mesi dopo che un giudice della Corte Superiore di Los Angeles ha stabilito la fine della tutela della stessa cantante affidata al padre. Ed in tema di libri, proprio lo scorso mese la sorella della Spears, Jamie Lynn Spears. ha pubblicato il memoir Things I Should Have Said.

In un post di Instagram, successivamente cancellato, Britney Spears avrebbe detto alla sorella:

Congratulazioni per il bestseller. Quanto fegato che hai avuto per pubblicare un libro in questo momento, dicendo m***te e bugie. Vorrei ti fosse appiccicato addosso un rilevatore di bugie, così che le persone sapessero tutte le menzogne che stai dicendo su di me!! Vorrei che Dio scendesse in Terra per far vedere tutte le bugie che stai dicendo su di me. Sei una feccia Jamie Lynn.

