Oppo Find X5 e Oppo Pad: arrivano i leak con le specifiche tecniche

Nel corso della giornata del 24 febbraio, avremo modo di scoprire maggiori dettagli in merito alle novità in arrivo grazie a Oppo, fra cui ci sarà con ogni certezza la serie Find X5, ormai pronta a svelarsi ai consumatori che non vedono l’ora di scoprire finalmente maggiori dettagli in merito ai prodotti in questione. Mentre il colosso si è già fatto sfuggire qualche dettaglio, il materiale promozionale ha però garantito dei leak non indifferenti, con tutte le specifiche tecniche (o quasi) dei gioiellini in questione.

Stando a quel che sappiamo, come ripreso su GizChina, la serie sarà composta da 3 telefoni, con il Find X5 che sarà il centrale. Questo dovrebbe presentarsi con schermo AMOLED da 6,55 pollici e risoluzione di 2400×1080, refres rate di 120 Hz, Snapdragon 888 all’interno, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione. Si parla poi di batteria da 4.800mAh con supporto alla ricarica cablata di 80 W e wireless di 30 W, oltre che di un display con impronta digitale sotto allo schermo. Lo smartphone dovrebbe offrire la protezione IP54, una fotocamera da 32 MP per i selfi e un setup di 50 MP + 50 MP + 13 MP invece sul retro, con Android 12 sin da subito grazie a ColorOS 12.1.

Per quel che riguarda l’Oppo Find X5 Pro troviamo uno schermo più grande di 0,2 pollici con risoluzione 3216×1440 pixel, Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM e batteria da 5.000mAh, con possibilità di ricarica wireless migliorata di 20 W, oltre che con la protezione IP 68. L’ultimo modello, il “peggiore” della nuova serie, l’Oppo Find X5 Lite, dovrebbe invece offrire un SoC Dimensity 900, schermo da 6,4 pollici, batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 65 W, e un setup di fotocamere formato da 64 MP + 8 MP + 2 MP, condividendo il resto dei dettagli con la versione base.

A quanto pare nel corso dell’evento ci sarà spazio anche per l’Oppo Pad, pronto a compete con gli Xiaomi Pad 5. Questo sembra pronto a presentarsi con schermo da 10,95 pollici con risoluzione di 2560×1600, refresh rate di 120 Hz e Snapdragon 870, oltre che una memoria di 256 GB, con batteria da 8.360mAh che supporterebbe i 33 W di ricarica a chiudere il tutto. Pare che il device avrà una fotocamera frontale da 8 MP e un setup di 4 sul retro, con una 13 MP principale, supporterà Dolby Atmos, Wi-Fi 6 e una penna.