Google Pixel 7 e SoC Tensor 2: spuntano i primi rumor

Come riportato sulle pagine di 9to5Google, i primi dettagli in merito agli smartphone Pixel 7 e 7 Pro sono stati svelati dalle pagine, troviamo fra questi i nomi in codice dei nuovi telefoni e il tipo di SoC Tensor utilizzato, ovviamente un salto in avanti rispetto a quello visto con gli scorsi Pixel 6. Dopo che il noto portale ha anticipato lo scorso anno l’esistenza del SoC Tensor GS101 per i Pixel 6, adesso è lo stesso a svelare che il prossimo SoC dovrebbe prendere il nome di GS201 (certamente non un colpo di scena), con nome in codice Cloudripper.

Il tutto è stato svelato grazie alla preview per sviluppatori di Android 13, da poco resa disponibile in via ufficiale, dov’è stata anche scoperta la presenza di un modem Samsung con numero di modello g5300b, diverso quindi dai g5123b dei Pixel 6, che sfruttano le potenzialità dell’Exynos Modem 5123. Pare quindi che il prossimo prenderà il nome di Exynos Modem 5300, seppur non ci sia ancora per il momento ancora alcun dettaglio preciso in tal senso.

Gli ultimi nomi in codici a comparire sono Cheetah e Panther, verosimilmente quelli che verranno assegnati a Pixel 7 e Pixel 7 Pro, con Ravenclaw che dovrebbe invece riguardare i modem Exynos Modem 5300. Non si parla quindi per ora delle specifiche tecniche dei dispositivi in questione purtroppo, seppur si tratti di un’ulteriore conferma relativa al fatto che Google è al lavoro sui suddetti gioiellini, e che verosimilmente nel giro di qualche mese avrà modo di presentarli ai fan del brand Pixel.

Ovviamente, si parla di informazioni non confermate, seppur abbiamo comunque a che fare con una fonte particolarmente affidabile, che potrebbe aver quindi anticipato tutti i suddetti dettagli, per cui comunque aspettiamo comunque conferma da parte della compagnia.