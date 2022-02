Xiaomi 12 Extreme arriverà con Snapdragon 8 Gen 1+?

Non abbiamo ancora novità in merito allo smartphone Xiaomi 12 Extreme, all’effettivo non annunciato da parte del colosso cinese in via ufficiale, che però è stato recentemente anticipato dal noto leaker Digital Chat Station. Partiamo dell’utente Weibo particolarmente attivo che in quasi ogni caso riesce ad anticipare le novità del mercato, e che questa volta potrebbe aver confermato il fatto che il telefono Xiaomi 12 Extreme si presenterà con il SoC Snapdragon 8 Gen 1+ all’interno.

Se il nome del System on a Chip in questione non risulta familiare è per via del fatto che neanche quest’ultimo è stato annunciato, in quanto dovrebbe essere rilasciato nel giro di non troppo tempo da Qualcomm, con Xiaomi che ne approfitterebbe invece per presentare un telefono migliore dello Xiaomi 12 Pro, in quanto anche maggiormente potente. Stando a quanto anticipato dal leaker DCS, il tutto avverrà nel terzo quarto del 2022, nel giro quindi di non troppi mesi, con un annuncio del SoC che dovrebbe quindi presentarsi invece con un po’ di anticipo.

Non ci sono per il momento nomi ancora confermati, e resta anche da considerare che il dispositivo di cui parla DCS potrebbe invece prendere il nome di Xiaomi 12S Pro, e che anche il nuovo SoC noto come Qualcomm SM8475 avrebbe quindi al contempo modo di ricevere un nome diverso, restando basato sul processo a 4nm di TSMC come anticipato. Resta infatti da immaginare che potrebbe sin da subito essere il momento di parlare di uno Snapdragon 8 Gen 2, visto che il colosso dei SoC non ha ancora reso chiaro come supporterà i nuovi nomi dati ai propri chip.

Staremo a vedere quando finalmente le due compagnie avranno modo di aggiornare gli utenti in merito ai propri prodotti flagship, un telefono di sicuro nel caso di Xiaomi, e un nuovo SoC pronto a superare lo Snapdragon 8 Gen 1 nel caso di Qualcomm.