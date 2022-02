Ray Fisher attacca la Warner Bros. per un post di celebrazione dei personaggi DC Comics neri

La Warner Bros. ha celebrato a suo modo la Black History Month, il mese della Storia dei neri, e lo ha fatto inserendo in un post alcuni personaggi DC Comics neri (Will Smith ed il suo Deadshot, Jurnee Smollett e la sua Black Canary, e Idris Elba ed il suo Bloodsport), ma l’iniziativa non è piaciuta a Ray Fisher, che ha attaccato la casa di produzione rispondendo al tweet.

Ecco le parole di Ray Fisher contro la Warner Bros per il Black History Month:

E questo è il post di risposta alla casa di produzione.

OR….you could try spotlighting an apology to the non-fictional Black people affected by your company’s racist and discriminatory practices 🤷🏽‍♂️ https://t.co/8XATzekxar

— Ray Fisher (@ray8fisher) February 19, 2022