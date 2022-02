Cattivissimo Me 4 uscirà per Universal e Illumination a luglio 2024

Universal e Illumination Entertainment hanno stabilito la data d'uscita di Cattivissimo Me 4, in arrivo a luglio 2024.

Universal Pictures ha annunciato la data d’uscita di Cattivissimo Me 4, il nuovo capitolo della saga animata che arriverà nelle sale cinematografiche il 3 luglio 2024. Il lungometraggio è stato realizzato da Illumination Entertainment.

Il franchise legato a Cattivissimo Me ha prodotto fino ad ora tre lungometraggi della saga, e spin-off legati ai personaggi dei Minions. La comunicazione dell’uscita di Cattivissimo Me 4 è stata accompagnata da un altro annuncio legato alla distribuzione del film d’animazione Migration, che arriverà nelle sale cinematografiche il 30 giugno 2023. Al centro della storia ci sarà una famiglia di paperi che si sposterà in vacanza dal New England a New York, e poi alle Bahamas.

Cattivissimo Me 4 segna la quindicesima collaborazione tra la Illumination e Universal. Il franchise di Cattivissimo Me ha generato fino ad ora ben 1,2 miliardi di dollari. Per il quarto capitolo della saga è stato annunciato il ritorno del cast vocale originale, composto da Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove e Steve Coogan.

Chris Meledandri produrrà il film, mentre Chris Renaud, che ha diretto i primi due capitolo della saga, ritornerà come regista. Patrick Delage sarà il co-regista, e Mike White scriverà la sceneggiatura. Mentre, per quanto riguarda Migration, Benjamin Renner farà da regista e sceneggiatore.