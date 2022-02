Windows 11 Pro: la prima installazione richiederà presto una connessione a internet

Pessime notizie per chi installerà in futuro Windows 11 Pro su dei computer, dato che come confermato servirà una connessione a internet.

Nonostante internet sia ormai una risorsa fondamentale per la maggior parte delle operazioni che riguardano il campo dell’informatica, c’è da dire che a volte non è piacevole essere costretti a doversi connettere per finalizzare delle operazioni. Ovviamente, si tratta spesso di un requisito necessario, che porta quindi agli utenti a eseguire quanto necessario in determinati luoghi dove posseggono una connessione di rete.

Il tutto, come riportato in via ufficiale e ripreso sulle pagine di Windows Central, riguarda anche Windows 11 Pro, dato che in futuro risulterà non solo essere connessi a internet al fine di terminare l’installazione, ma anche fare il login sul proprio account Microsoft.

Va sottolineato che sin dal lancio non si è trattato di un processo necessario e che non lo sarà ancora per un po’, dato che l’obbligo verrà proposto solamente in futuro, seppur lo stesso sia già stato portato avanti per quel che concerne Windows 10 Home.

Insomma quindi, un cambiamento pronto a combattere la pirateria che infastidirà di sicuro alcuni utenti, seppur si tratti di un passaggio necessario, oltre che prevedibile considerando che il tutto era già uno standard per quel che concerne Home.