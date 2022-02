Twitter permette ora di fissare in alto le conversazioni

Twitter continua di volta in volta ad aggiornarsi con moltissime novità, generalmente a cadenza settimanale, con alcuni piccoli miglioramenti e in alcuni casi delle novità pronte a rivoluzionare parte della piattaforma in questione. Si parla questa volta di un nuovo update, come ripreso sulle pagine di PhoneArena, che riguarda nello specifico i messaggi diretti della piattaforma, sempre più utilizzati da parte di molti membri dell’enorme community.

Parliamo di una possibilità infatti ormai disponibile da tempo, che come avviene su ogni altro software che supporta un sistema di messaggistica lascia che degli utenti possano mettersi in contatto privatamente, e che ora permette di fissare in alto fino a 6 diverse conversazioni.

Di sicuro non abbiamo a che fare con un cambiamento che entra a far parte di quelli rivoluzionari, ma la funzionalità in questione, non particolarmente in vista, ha in realtà modo di facilitare per molti utenti l’utilizzo della piattaforma, integrando una novità disponibile già in molteplici ulteriori ambienti.

Il tutto sta per arrivare sia su Android che su iOS, oltre che su Web, ma potrebbe essere necessario dover aspettare qualche giorno prima che la funzionalità in questione venga resa disponibile per tutti, visto il classico rilascio graduale a cui questo tipo di update viene sottoposto.