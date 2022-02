Le Powerbeats Pro vestono i colori dell’NBA: annunciata nuova ed. limitata

Apple annuncia un nuovo paio di Powerbeats Pro dedicate ai fanatici del basketball americano. Si chiamano NBA75 Ivory e sono un’edizione speciale e limitata degli auricolari tws della Beats. Celebrano i 75 anni dell’omonima lega, la National Basketball Association. Saranno messe in vendita il prossimo 19 febbraio ad un prezzo di 249,99 dollari. Ossia esattamente lo stesso prezzo del modello ‘base’.

Si possono acquistare sullo store ufficiale dell’NBA, oppure su Better Gift Shop e altri rivenditori selezionati. Niente release internazionale: sono un’esclusiva del mercato nordamericano — per quanto i fan dell’NBA non manchino certo nemmeno nel vecchio continente.

Come avrete intuito, l’unicità di questa edizione sta esclusivamente nell’estetica degli auricolari e del packaging. Gli auricolari condividono le stesse identiche specifiche e feature delle normali Powerbeats Pro. Le NBA75 Ivory si distinguono per il logo della lega e per un colore avorio volutamente vintage.

Estremamente accattivante anche il design della custodia protettiva – che offre 24 ore di autonomia grazie alla ricarica ad induzione -, con la sagoma del giocatore protagonista del logo dell’NBA che occupa l’intero case con un pattern ripetuto. E lo stesso design lo troviamo anche sul packaging delle cuffie che, assieme alle altre cose, include anche degli sticker con i loghi dell’NBA e della Beats.