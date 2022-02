La serie di Cuphead!: foto e clip dalla serie animata Netflix in uscita oggi

Il genere degli sparatutto a scorrimento è decisamente una nicchia, al giorno d’oggi, rispetto agli anni ’80 e ’90, ma un titolo in particolare è riuscito a guadagnarsi l’attenzione del pubblico, in virtù del suo livello di sfida e dei suoi meriti artistici: Cuphead, da oggi anche su Netflix nelle vesti di una originale serie animata dal titolo La serie di Cuphead!, di cui vi mostriamo oggi una fotogallery e alcune clip, tra cui il bizzarro trailer doppiato in giapponese.

Questa la sinossi ufficiale:

Tratta dal videogioco premiato che ha conquistato il pubblico con il suo irresistibile stile di animazione rétro, La serie di Cuphead! segue le comiche disavventure dell’impulsivo combinaguai Cuphead e di suo fratello Mugman, più cauto ma facilmente influenzabile. Alla ricerca di avventura e divertimento, i due abitanti della surreale Isola Calamaio finiscono sempre nei pasticci, ma sono pronti ad aiutarsi in ogni situazione… tranne quando la posta in gioco è l’ultimo biscotto rimasto! LA SERIE DI CUPHEAD! porta in scena riferimenti vintage, gag esilaranti e un pizzico di brivido sotto forma dell’assurdo cattivo Satanasso, deciso a interferire con i piani dei nostri eroi. Prodotta da Netflix Animation, la serie vede come produttori esecutivi C.J. Kettler per King Features, gli ideatori di Cuphead Chad e Jared Moldenhauer per Studio MDHR e il vincitore di Emmy e Annie Award Dave Wasson (I corti di Topolino). Cosmo Segurson (La vita moderna di Rocko: Attrazione statica) è coproduttore esecutivo.

