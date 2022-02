The Diplomat: Keri Russell protagonista della serie Netflix

Dopo House of Cards la piattaforma streaming Netflix è pronta a offrire una nuova serie TV che ha a che fare con la politica: stiamo parlando di The Diplomat, show che vedrà coinvolta come attrice protagonista Keri Russell.

L’attrice di The Americans sarà l’interprete principale della serie TV The Diplomat che sarà sviluppata in otto episodi: Keri Russell vestirà i panni di Kate Wyler, una diplomatica che si ritroverà a dover fronteggiare una crisi diplomatica internazionale. Ma gli sviluppi di questo fondamentale impegno avranno delle ripercussioni anche sulla sua vita personale.

Keri Russell, oltre a fare da protagonista della serie TV, sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva, un ruolo che spetterà pure a Janice Williams (Pieces of Her, The Magicians) ed a Deborah Cahn, che della serie è anche la creatrice.

Jinny Howe di Netflix ha detto sul progetto:

Ho visto Deborah Cahn lavorare in maniera incredibile in Tutti gli uomini del Presidente, dimostrando che sa bene come raccontare una storia importante, con personaggi dotati di un certo spessore, con sorprese ed un certo impatto emotivo. Tutte queste cose si vedranno in The Diplomat.

