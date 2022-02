The Contractor: il trailer del nuovo film con Chris Pine

Ecco il trailer di The Contractor, il nuovo lungometraggio action-thriller con Chris Pine, che uscirà al cinema negli USA l'1 aprile.

17—Feb—2022 / 10:06 AM

Paramount Pictures ha diffuso il trailer di The Contractor, il nuovo lungometraggio con Chris Pine protagonista. Nel film thriller-action l’interprete del Capitano Kirk di Star Trek veste i panni del sergente James Harper.

Qui sotto trovate il trailer di The Contractor.

Al centro della storia ci sono le vicende che riguardano il sergente James Harper, che dopo essere stato dimesso dall’esercito troverà lavoro come libero militare. Ma Harper si ritroverà ad un certo punto al centro di una cospirazione che lo costringerà a lottare per la sua sopravvivenza.

C’è chi ha paragonato il personaggio ed il tipo di storia a Jack Reacher, di certo Chris Pine sembra essere un interprete ideale per vestire i panni di una figura action come quella di James Harper. La regia del film The Contractor è stata affidata a Tarik Saleh, mentre la sceneggiatura è opera di J.P. Davis, tra gli altri protagonisti del lungometraggio troviamo Kiefer Sutherland, Ben Foster, Gillian Jacobs ed Eddie Marsan.

The Contractor sarà disponibile nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti dall’1 aprile, e sarà acquistabile anche in digitale.

