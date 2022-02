Snapdragon 8 Gen 1+ potrebbero arrivare presto

Considerando che Qualcomm rilascia generalmente due chip flagship ogni anno, e che la compagnia ha già lanciato sul mercato gli Snapdragon 8 Gen 1, sembra che quelli noti come Snapdragon 8 Gen 1+ potrebbero essere lanciati nel giro di poco tempo. Si parlerebbe di una versione overclockata con un nome leggermente diverso.

Parliamo di un device che in questo modo potrebbe prendere maggiormente le distanze dalla concorrenza, che con i suoi Dimensity 9000 punta a mettere i bastoni fra le ruote a Qualcomm, seppur MediaTek potrebbe comunque rispondere con una nuova inaspettata offerta.

Stando a quel che sappiamo, visto quanto avvenuto fra TSMC ed Apple, Qualcomm potrebbe affidarsi a ulteriori servizi, riuscendo a ottimizzare al meglio i prossimi device, che avranno l’obiettivo di doversi interfacciare anche con i SoC A16 Bionic che dovrebbero essere presto svelati.

Il tutto potrebbe portare alla rimozione dal mercato di tutti i Snapdragon 8 Gen 1 nel giro di non troppo tempo, con il produttore che sembra voler cambiare le carte in tavola, stando a quanto approfondito sulle pagine di GizChina. Per il momento non si parla ancora in ogni caso di informazioni ufficiali, e anzi, potremmo vedere dei cambiamenti per la situazione grazie alle dichiarazioni ufficiali del colosso.