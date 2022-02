Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U, trailer del film Disney+ in arrivo il 25 marzo

Oggi, la cantautrice pluricandidata ai Grammy Olivia Rodrigo ha annunciato sui social media che il suo nuovo film originale, Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U (a SOUR film), debutterà in esclusiva su Disney+ il 25 marzo 2022: questo il trailer della pellicola.

Per la prima volta, Olivia porta il pubblico in un viaggio da Salt Lake City – dove ha iniziato a scrivere il suo album di debutto “SOUR”, che ha ottenuto il triplo disco di platino sotto l’etichetta discografica Geffen Records – a Los Angeles. Lungo il percorso, Olivia Rodrigo racconta i ricordi legati alla scrittura e alla creazione del suo album di debutto da record e condivide i suoi sentimenti di giovane donna che esplora un momento specifico della sua vita. Attraverso nuovi arrangiamenti live delle sue canzoni, interviste private e video mai visti prima sulla realizzazione dell’album, il pubblico seguirà OIivia in un viaggio cinematografico che esplora la storia di “SOUR”.

Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U presenta 11 canzoni di “SOUR” eseguite con nuovi arrangiamenti in luoghi unici, tra cui il Mojave Airplane Boneyard, il Roy’s Motel & Café, l’Arcosanti e il Red Rock Canyon State Park. Include anche performance speciali dell’artista nominato ai Grammy Jacob Collier, oltre a Blu DeTiger e Towa Bird. Il film esplora come è nato “SOUR” attraverso le storie private di Olivia e il dietro le quinte con momenti personali che mostrano il talento di Olivia dentro e fuori lo studio.

Questa è un’esperienza cinematografica unica dove per la prima volta i fan capiranno come è nato il suo album e perché è stato un viaggio così personale per Olivia. Questo non è un semplice film concerto, ma un’opportunità di sperimentare in prima persona come Olivia Rodrigo sia diventata una delle più grandi stelle della musica del momento, oltre a offrire la possibilità di vederla eseguire le canzoni tratte da ‘SOUR’ come mai prima.

ha dichiarato Ayo Davis, president, Disney Branded Television.

Driving Home 2 U u ha un approccio così unico e originale per un film musicale ed è proprio quello che ci si aspetta da Olivia. È uno sguardo autentico sul suo processo creativo, sulla sua incredibile energia e su chi è Olivia come artista e persona. Siamo così orgogliosi di aver co-prodotto questo film con Supper Club e siamo entusiasti che abbia trovato una casa su Disney+.

ha affermato John Janick, chairman of Interscope Geffen A&M and Interscope Films.

Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U u è un film originale Disney+ di Disney Branded Television, diretto da Stacey Lee e prodotto da Interscope Films e Supper Club.

