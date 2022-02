Friends: in Cina sono state censurate diverse scene della serie TV

In Cina i servizi streaming che hanno distribuito gli episodi della serie TV Friends hanno censurato alcune scene, in particolare quelle con tematiche LGBTQ.

Dopo che è uscita la notizia del finale alterato di Fight Club in Cina, anche un altro prodotto cult dell’intrattenimento occidentale ha subito dei cambiamenti: stiamo parlando della popolare serie TV Friends, che diverse piattaforme streaming cinesi hanno distribuito ma con dei tagli importanti.

Tra le situazioni che sono state tagliate nelle versioni di Friends diffuse dalle piattaforme Tencent, Youku, e Bilibili, ci sono la scena in cui Ross parla della moglie come impegnata in una relazione lesbica, e poi quella in cui Matt dice di recarsi in uno strip club.

Tutto ciò ha portato anche a soffocare le proteste dei fan, che sono state censurate sul social Weibo. L’hashtag #Friendshasbeencensored è stato oscurato e rimosso. Una iniziativa che è frutto ancora delle decisioni del partito comunista cinese, che tende a censurare i contenuti che non sono in linea con le politiche non considerate adatte ai constumi del Paese.

Ricordiamo che le proteste seguite al cambio del finale di Fight Club hanno successivamente portato a ripristinare la conclusione originale, facendo intervenire lo stesso scrittore del libro, Chuck Palahniuck, ed il regista David Fincher.

Potrebbero interessarti anche questi contenuti dedicati a Friends: