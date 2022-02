Chrome OS arriverà anche su PC e Mac grazie a Flex

Grazie alla semplicità del sistema e alle potenzialità dello stesso in molti ambienti, da quello scolastico a determinati luoghi di lavoro, Chrome OS è riuscito a farsi apprezzare da moltissimi utenti. La compagnia ha venduto moltissimi Chromebook, dispositivi portatili e poco costosi, oltre che non molto performanti, pensati proprio al fine di far girare l’OS in questione, ma cosa succederebbe se lo stesso potesse essere portato anche su tutti gli altri computer?

Grazie a Flex, una nuova iniziativa del colosso di Mountain View, Chrome OS è pronto a giungere anche su ulteriori piattaforme, come i classici PC e i Mac. Flex è pensato per girare su macchine pensate con gli stessi obiettivi dei Chromebook, e permette con un focus per il cloud di accedere ai vari servizi della compagnia e alle molte applicazioni compatibili. Come spiegato, Chrome OS Flex è pensato per modernizzare i dispositivi con cui si ha già a che fare, ottenendo quindi i benefici dell’OS su tutti gli altri PC.

Come spiegato, Flex completa la fase di boot nel giro di pochissimo tempo, evitando quindi che risulti necessario dover a che fare con i lunghi tempi di attesa che in alcuni casi fanno capolino sui PC top-end. Il tutto può essere installato attraverso una USB o con internet accedendo alle funzionalità nel giro di poco tempo, e collegando anche grazie ai vari profili le proprie impostazioni, rendendo quindi il setup piuttosto semplice.

Non mancheranno anche i vari aggiornamenti e il supporto della compagnia per il tutto, dettaglio che può far stare tranquilli molti utenti, specialmente nel caso in cui vogliano installare il nuovo OS su dei dispositivi pensati per il lavoro, che di conseguenza contengono di giorno in giorno dati potenzialmente sensibili e rilevanti.