Windows 11: arriva l’aggiornamento con il supporto alle app Android

Dopo che si è parlato per molti mesi del supporto della app Android per Windows 11, finalmente l'aggiornamento ufficiale è arrivato.

Al momento dell’annuncio di Windows 11, Microsoft si è trovata a confermare che una delle migliori funzionalità del nuovo sistema operativo riguardava il supporto delle app Android, disponibili per gli utenti che avrebbero deciso di passare al nuovo OS.

Dopo che la feature è stata rilasciata in anteprima per gli utenti facenti parte del Microsoft Insider Program, finalmente il colosso ha rilasciato il primo grosso update di Windows 11, il quale permette ora a tutti gli utenti di provare molte applicazioni, a cui ha lavorato anche Amazon, visto che si tratta dell’utilizzo del suo Appstore sul nuovo sistema operativo, che si occupa di tutto.

Per il momento, circa un migliaio di app sono supportate, e serve solamente aggiornare il proprio OS seguendo i consigli ufficiali della compagnia per avere accesso a tutti i nuovi contenuti, anche nel nostro paese, seppur è quasi certo che nel corso dei prossimi mesi avremo modo di vedere il numero aumentare di volta in volta.

Microsoft, dopo aver quindi rinviato di qualche mese la funzionalità, ha finalmente mantenuto la parola, e potrà ora concentrarsi sullo sviluppo di ulteriori feature attese del nuovo sistema operativo, di cui riceveremo presto di sicuro novità.