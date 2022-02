Tartarughe Ninja: il film animato di Seth Rogen uscirà nel 2023 assieme a vari progetti spin-off

Durante la presentazione di Viacom CBS, Paramount ha confermato anche che il film d’animazione sulle Tartarughe Ninja realizzato da Seth Rogen uscirà nel 2023, e sarà seguito da una serie di progetti spin-off dedicati ai vari villain del franchise che usciranno direttamente su Paramount+.

Questo è il logo del nuovo film d’animazione sulle Tartarughe Ninja.

2023 will usher in a new era of Turtlemania with the theatrical release of a new Teenage Mutant Ninja Turtles movie from Seth Rogen, followed by a series of villain-driven @TMNT films exclusively for #ParamountPlus. Cowabunga! pic.twitter.com/pjjEHzIaz1

— Paramount+ (@paramountplus) February 15, 2022