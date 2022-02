Sonic 3: Paramount annuncia lo sviluppo del terzo film

Ancora non è uscito nelle sale cinematografiche Sonic the Hedgehog 2, ma, nel frattempo, Paramount ha già annunciato lo sviluppo di Sonic 3. La notizia è arrivata direttamente tramite il profilo Twitter di Paramount+ che ha annunciato la nuova collaborazione con SEGA per lo sviluppo del terzo capitolo della saga tratta dal popolare videogioco.

Haruki Satomi di SEGA Corporation ha dichiarato su Sonic 3:

Siamo lieti di annunciare il terzo capitolo cinematografico di Sonic e la prima serie live-action del franchise che arriverà direttamente su Paramount+. Abbiamo costruito una importante collaborazione con la Paramount, e siamo entusiasti all’idea di espandere il franchise. Sonic è amato da oltre trent’anni dagli appassionati, e siamo contenti all’idea di continuare ad ampliare le esperienze con il personaggio per altri anni avvenire.

Infatti, oltre al terzo film su Sonic, è stata annunciata anche una serie TV spin-off dedicata a Knuckles, che vedrà Idris Elba dare la sua voce per il personaggio. Nel frattempo Sonic 2 uscirà al cinema l’8 aprile.

Diretto nuovamente da Jeff Fowler, il film vede il ritorno di James Marsden e di Ben Schwartz come voce di Sonic, così come Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik, con Shemar Moore come new entry, Idris Elba come voce di Knuckles e Colleen O’Shaughnessey come voce di Tails.