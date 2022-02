Nokia Go Earbuds 2+ e Earbuds2 Pro TWS: svelate le nuove cuffie

HMD Global ha avuto modo di svelare in via ufficiale le nuove cuffie Nokia Go Earbuds2+ e Earbuds2 Pro TWS, vediamo le specifiche dei dispositivi in questione.

HMD Global, compagnia che detiene il brand di Nokia, ha da poco presentato le nuove cuffie della compagnia che prendono nello specifico il nome di Nokia Go Earbuds 2+ e Earbuds 2 Pro TWS earbuds, pronti a offrire potenzialità davvero all’avanguardia, come riportato sulle pagine di FoneArena.

Parliamo di dispositivi che supportano dei driver da 10 mm per offrire un suono ricco e cristallino durante l’utilizzo degli utenti, oltre che diverse altre funzionalità. Si parla ad esempio di ENC, feature pensata per l’eliminazione dei rumori ambientali, come le tecnologie per il collegamento di nuova generazione Bluetooth 5.2 e Fast Pair, con quest’ultima che serve a diminuire il tempo con cui le cuffie si attaccano virtualmente ai propri dispositivi.

Parliamo di due gioiellini davvero completi, oltre che resistenti in parte all’acqua, vista la certificazione IPX4 che garantisce la suddetta qualità, i quali si presentano con un touch pad per i controlli audio, una modalità a bassa latenza per videogiochi e video, e una batteria da 40mAh con un case da 300mAh che permette utilizzi fino a 24 ore circa.

Per quel che riguarda i prezzi, si parla di $39.99 per il primo modello e di $44.99, seppur non sia ancora confermato purtroppo il debutto in Italia.