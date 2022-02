Lightyear – La vera storia di Buzz: le foto ufficiali dell’atteso film Disney – Pixar

Cresce l’attesa per Lightyear – La vera storia di Buzz, pellicola animata che Disney – Pixar lancerà nelle sale quest’estate e racconterà le origini di Buzz Lightyear, il leggendario Space Ranger impegnato nell’avventura intergalattica che ha ispirato il giocattolo di Toy Story: ecco le prime foto ufficiali del film.

Nella versione italiana del film, Alberto Malanchino presta la propria voce a Buzz. Nella versione originale del film, insieme al già annunciato Chris Evans che presta la propria voce a Buzz, Keke Palmer, Dale Soules e Taika Waititi interpretano un gruppo di ambiziose reclute. Peter Sohn presta la propria voce al robot di compagnia di Buzz, Sox. Il cast di voci include inoltre Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr.

Il premiato compositore Michael Giacchino, che ha firmato le colonne sonore di The Batman e Spider-Man: No Way Home, comporrà la colonna sonora di Lightyear – La vera storia di Buzz. Giacchino ha un rapporto di lunga data con Pixar: ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un GRAMMY per la colonna sonora originale di Up. Inoltre, la sua filmografia Pixar include, tra gli altri, Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi, Ratatouille, Cars 2, Inside Out, Coco e Gli Incredibili 2. La colonna sonora originale di Lightyear – La vera storia di Buzz di Walt Disney Records sarà disponibile dal 17 giugno 2022.

Leggi anche: