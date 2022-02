L’idrogeno non può battere l’elettrico nelle auto, lo dimostra uno studio

Uno studio ha da poco dimostrato che al momento l'idrogeno non ha speranze contro l'elettrico per quel che riguarda il mondo delle auto.

Un recente studio targato Nature ha evidenziato un problema riguardante le batterie che purtroppo al momento risulta indiscutibile. Si parla nello specifico della voglia di integrare dei dispositivi a idrogeno nei veicoli, al fine di ridurre l’impatto ambientale e favorire maggiore ecosostenibilità per le vetture, un sogno per ora quasi impossibile da realizzare.

Dopo che diverse compagnie hanno infatti provato a seguire questa strada, è emerso che l’idrogeno risulta fin troppo più difficile da erogare rispetto all’elettricità, e che difficilmente i veicoli a celle a combustibile potranno superare quelli a batteria. Potete ammirare il tutto qui di seguito.

A quanto pare quindi, dovremo trovarci a che fare con l’elettrico ancora per molto tempo, nonostante l’idrogeno possa comunque risultare una soluzione possibile, per via di un’efficienza in ogni caso decisamente minore, e di conseguenza del tutto sconveniente da applicare su larga scala.

Resta ovviamente da vedere se in futuro degli studi in tal senso avranno modo di ribaltare la situazione, lasciando quindi che le compagnie abbiano modo di integrare dei nuovi sistemi maggiormente efficienti dal punto di vista energetico e commerciale.