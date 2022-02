L’App Store costa un’altra multa da 5 milioni di euro ad Apple

Come confermato in via ufficiale e riportato da The Verge, l'Olanda ha emesso una multa a Apple per via di alcuni ulteriori problemi del suo App Store.

Come riportato sulle pagine di The Verge, l’Olanda ha ufficializzato dei problemi relativi all’App Store di Apple, i quali nello specifico si concludono con una multa di ulteriori 5 milioni di euro, che purtroppo per la compagnia non è la prima – e forse neanche l’ultima.

Parliamo della quarta multa arrivata a Apple nel giro di poco tempo, che porta il totale delle sanzioni a 20 milioni di euro, e a quanto pare il tutto potrebbe continuare ancora per molto, fino a che l’Authority for Consumers and Markets (ACM) non confermerà che l’azienda si trova ufficialmente in regola con la situazione.

Il tutto nasce in seguito a quando Apple è stata obbligata a dover offrire agli sviluppatori la possibilità di inserire link esterni nelle proprie applicazioni che aggirano i sistemi di pagamento della compagnia, obiettivo che la compagnia ha confermato di voler portare avanti, seppur il tutto non stia andando esattamente a gonfie vele.

A quanto pare, la proposta di Apple non ha infatti convinto l’ACM, che verosimilmente si troverà a imporre multe fino a che la situazione non verrà risolta. Si parla nello specifico della richiesta agli sviluppatori di creare un sistema apposito per il mercato olandese, che potrebbe creare costi aggiuntivi per chi si troverà a realizzare delle applicazioni per l’App Store, costringendo anche i clienti a scaricare un’ulteriore app al fine di avere accesso ai sistemi di pagamento alternativi.

L’ente ha anche confermato che ulteriori problemi sono presenti nella proposta di Apple, che a quanto pare si troverà presto a dover rivedere i propri piani per regolarizzare il suo negozio digitale quanto prima possibile, prima che ulteriori sanzioni facciano capolino. C’è da dire che dopo un rifiuto iniziale la compagnia sta però provando a mettersi in regola, e verosimilmente nel giro di qualche tempo la situazione potrà essere risolta.