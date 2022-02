Halo: la serie TV è stata rinnovata per una seconda stagione da Paramount+

Deve ancora fare il suo esordio, ma la serie TV dedicata ad Halo si è già guadagnata il rinnovo per una seconda stagione da parte di Paramount+. Il rinnovo è stato annunciato durante una presentazione di ViacomCBS.

A lavorare come showrunner per la seconda stagione di Halo sarà David Wiener, che farà anche da produttore esecutivo. Wiener è il terzo showrunner della serie, dopo Steve Kane che ha concluso la sua collaborazione dopo la prima stagione, e dopo Kyle Kinnen, che ha lasciato nel 2018.

Tanya Giles di Paramount+ ha commentato:

Halo rappresenta una grande opportunità di costruzione di un mondo narrativo. La serie TV sarà un qualcosa di entusiasmante sia per gli appassionati del videogioco che per chi non ha avuto a che fare con la saga videoludica.