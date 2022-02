Chrome potrà smettere di ricordare le password compromesse

Molti utenti si trovano ogni giorno a dover visualizzare il messaggio di Chrome che indica che delle password sono state compromesse. Si tratta in realtà di un’importante aiuto che arriva grazie alla compagnia, dato che questa si preoccupa di ricordare agli utenti delle brecce per quel che riguarda la loro sicurezza, le quali potrebbero in futuro creare problemi come ad esempio i furti di account. E nel caso in cui non si volesse procedere con quest’opzione?

Parliamo infatti di un messaggio alquanto insistente, al punto che degli utenti a conoscenza del problema, che magari hanno già avuto modo di risolvere la questione per vie traverse, potrebbero trovare particolarmente fastidioso, seppur per fortuna un aiuto da parte del colosso di Mountain View sia arrivato. Si parla nello specifico di una funzionalità in fase di sviluppo, e disponibile sulla piattaforma di testing Canary, che permette di mutare una volta per tutte questo tipo di allarme.

Ecco quindi che con una semplice procedura, Google può smettere di ricordare le password compromesse, vediamola qui di seguito.

Aprite Chrome (Canary, per il momento)

Recatevi su chrome://flags

Cercate “Disattiva e riattiva le password compromesse nel controllo delle perdite in blocco” e attivatelo

Riavviate il browser

Resta comunque il fatto che dato che Google memorizza le password, e spesso riesce a rendersi conto di queste sono totalmente – o parzialmente compromesse – potrebbe essere giusto ascoltare il consiglio del browser, optando per un controllo e per dei cambi dove necessario, al fine di migliorare la sicurezza dei propri account ed evitare furti di ogni sorta.

Nel caso in cui vogliate accedere a ogni password compromessa, la procedura è la seguente: