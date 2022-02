The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, il film anime uscirà ad aprile 2024

Warner Bros. ha fissato la data d'esordio nelle sale film d'animazione prequel The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

In questi giorni si sta parlando molto della serie tv Gli Anelli del Potere, kolossal televisivo di Prime Video che ci riporterà agli albori della Terra di Mezzo: Warner Bros. ne approfitta per ricordare che anche lei ha in preparazione qualcosa di tolkeniano, ovvero The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, film anime che ora ha una data d’uscita prevista, ovvero il 12 aprile 2024.

Si tratta di un film d’animazione di matrice giapponese, annunciato lo scorso giugno senza troppi clamori in congiunzione con New Line Cinema, diretto dall’esperto Kenji Kamiyama (“Blade Runner: Black Lotus”, “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”) e prodotto da Joseph Chou tramite lo studio Sola Entertainment.

La storia verterà su Helm Hammerhand, Re di Rohan circa due secoli prima degli eventi de Il Signore degli Anelli, e racconterà tra le altre cose la costruzione del celebre Fosso di Helm visto in Le Due Torri.

“Arise Riders of Rohan… A sword-day, a red day, ‘ere the sun rises!” Can’t wait for 2024 – I’ll be the first in line to see this movie on the big screen.Cheers,Peter J Posted by Peter Jackson on Monday, February 14, 2022

Sebbene Peter Jackson non sia direttamente coinvolto, ha dato il benestare (come potete vedere dal post entusiastico che vi riportiamo) e la sua influenza sarà fortissima, avendo all’interno del team Richard Taylor, Alan Lee e John Howe, che hanno letteralmente creato graficamente l’iconico aspetto cinematografico della saga. Tornerà Philippa Boyens, nuovamente come produttrice e sceneggiatrice, insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou.

