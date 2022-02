Oppo Reno 7Z: leak avrebbe già anticipato il design

Lo smartphone Oppo Reno 7Z è stato da poco approfondito sulle pagine di GizChina, sulle quali è stato ripreso un recente leak che avrebbe anticipato il design dei nuovi dispositivi. Si parla di un device facente parte della serie Reno 7 lanciata in Cina a novembre dello scorso anno, la quale si presenta con Oppo Reno 7, Reno 7 Pro e Reno 7 SE. A quanto parre, questa verrà approfondita con ulteriori dispositivi, seppur non ci siano ancora dettagli ufficiali in tal senso, e il tutto vada quindi preso con le pinze fino a che l’azienda non commenterà la situazione.

Ad anticipare il tutto è stato il noto leaker TheLeaks3, che come potete vedere qui di seguito ha mostrato sulla piattaforma di Twitter il design dei nuovi Oppo Reno 7Z, i quali dovrebbero presentarsi stando a quel che sappiamo nelle colorazioni Gradient, Nera e Soft Gold, offrendo lati piatti e un totale di tre fotocamere poste nella parte centrale, con anche un leggero approfondimento per quel che riguarda lo scomparto delle SIM e il bottone di accensione che non è mancato.

A quanto pare invece, per la fotocamera frontale dei selfie la compagnia ha optato per una punch-hole, la quale si presenta nella parte in alto a sinistra, come già avvenuto per molti dispositivi presenti sul mercato. Parlando invece degli scorsi leak, che hanno anticipato tempo a dietro le specifiche tecniche dei nuovi gioiellini, parliamo di dispositivi che dovrebbero presentarsi con uno Snapdragon 480+ da 8 core all’interno, accompagnato dalla scheda grafica Adreno 619.

Pare che la compagnia abbia optato per Android 11 e per 8 GB di RAM, oltre che per una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Staremo a vedere quando finalmente il colosso avrà modo di approfondire il tutto in via ufficiale con un annuncio dedicato, e se i device arriveranno anche nel nostro paese.