La DeLorean tornerà nel 2022 e sarà una sportiva elettrica

La DeLorean sta per tornare e questa volta sarà completamente elettrica. La nuova vettura è attesa nel corso del 2022. Verrà prodotta dalla DeLorean Motor Company, fondata dall’imprenditore e ingegnere britannico Stephen Wynne, che dal 1995 detiene i diritti sul brand.

Le linee della nuova DeLorean saranno firmate da Italdesign, lo studio di Giorgetto Giugiario, che già aveva disegnato il design dell’auto originale.

La DMC-12, un’auto visionaria con una storia legata a doppio filo a quella del suo controverso inventore, nel 2022 compirà 54 anni.

Per l’occasione, gli account social della DeLorean Motor Company e di Italdesign hanno condiviso un video teaser che anticipa il debutto del nuovo modello. Si dovrebbe chiamare DeLorean EVolved, a prova della natura inequivocabilmente elettrica dell’auto.

A differenza della DMC-12 originale, probabilmente l’auto non punterà su un pricetag aggressivo, ma si posizionerà come un veicolo di lusso di fascia alta (e non a caso #luxury è uno dei tag utilizzati sui social).

Nel breve teaser – appena 15 secondi – si vede la siluette della DeLorean EVolved, contraddistinta dalle iconiche portiere ad ala di gabbiano che avevano reso iconica la prima DeLorean.

Non conosciamo le specifiche della nuova vettura e le informazioni sono davvero poche. Vale però la pena di ricordare che Italdesign ha stretto un accordo con Williams Advanced Engineering, la divisione tecnica del team di Formula 1, con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma condivisa per auto elettriche prodotte in serie limitate.