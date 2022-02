GoldenEye 007: la remaster è in arrivo, sarà esclusiva Xbox e Nintendo

GoldenEye 007 sta per tornare. Il videogioco cult che vede per protagonista l’agente con licenza d’uccidere otterrà presto una remastered e, a quanto pare, mancherebbero davvero poche settimane all’annuncio ufficiale.

A rivelarlo è Jeff Grupp, nel suo noto e seguito podcast dedicato al dietro le quinte dell’industria dei videogiochi. La remaster di Goldeneye 007 sarebbe prevista per le console Xbox e Nintendo Switch. Il progetto vedrebbe proprio la collaborazione diretta di Microsoft, Nintendo e MGM. Sempre secondo i rumor, potrebbe proprio essere Microsoft a dare per prima l’annuncio, in una sorta di premiere mondiale esclusiva.

Sul videogioco originale c’è poco da dire: è un cult senza tempo. Uscito nel 1997 su Nintendo 64, vedeva la firma dello studio Rare – poi acquistato da Microsoft nel 2002.

Della remastered se ne parla ormai da diversi anni, tant’è che il progetto sarebbe in cantiere da praticamente due generazioni. La prima bozza di porting doveva uscire su Xbox 360, ma non se ne fece nulla per un veto di NIntendo. Successivamente, nel 2012, venne pubblicata una ‘enhanced edition’ di Goldeneye per Sony PS3 e Microsoft X360. Poco più di una rifinitura dei poligoni ormai datati della versione originale, con l’aggiunta di qualche contenuto extra. Inutile dire che questa volta si parla di un lavoro molto più ambizioso.

Nel 2022 Goldeneye 007 compie esattamente 25 anni. Un importante anniversario, e a maggior ragione, quale occasione per riportare in auge James Bond nel mondo del gaming?