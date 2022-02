Downton Abbey 2: poster ufficiale italiano del nuovo film

Il nuovo poster italiano di Downton Abbey 2 ci riporta nell'amatissimo countryside inglese per una nuova avventura dai Crawley.

15—Feb—2022 / 8:04 AM

Indossate il vestito buono, si torna a casa Crawley con Downton Abbey 2, di cui Universal ha ora pubblicato un nuovo poster ufficiale, in attesa dell’imminente nuovo trailer.

Il cast del film (in arrivo nelle sale italiane a primavera inoltrata) sarà formato da Maggie Smith, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Laura Charmichael, Carter e ci saranno anche altri interpreti del primo lungometraggio e della serie che torneranno per questo secondo capitolo. Tra le new entry segnaliamo Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

La pellicola è stata scritta dal creatore della serie Julian Fellowes, che ha anche sceneggiato il primo film della serie, mentre alla regia ci sarà Simon Curtis (Vi presento Christopher Robin). Alla produzione del film ci sono Gareth Neame, Liz Trubridge e Fellowes.

